就市論勢／成長、價值股 雙軌並重

盤勢分析

美國2025年第1季國內生產毛額（GDP）季比年率初值下滑0.3%，為2022年第2季以來首次收縮。經濟專家指出，川普關稅政策迫使美國企業在90天關稅生效前大量囤積外國商品，導致美國3月商品貿易逆差創下歷史新高，由於貿易逆差會從GDP中扣除，對經濟數據造成負面影響。對等關稅暫緩期導致進口商積極囤貨，此現象預計第3、4季就會回穩，2025全年GDP仍有望維持正成長。

近期CSP財報部分，Meta、微軟等資本支出維持強勁，都顯示美國大型雲端業者仍把AI伺服器擺在最首要位置，有利市場擔憂情緒大幅降低。

風險指標方面，VIX指數從先前的52持續滑落至目前的23、24左右，美國信用債信用價差下降8.6%，油價、美元指數維持低位，因此系統性風險擔憂持續減少。

回到台股，目前美方對外政策立場稍有軟化，台灣也與美方進展到談判磋商階段，加上後續美國降稅利多將逐漸登場，有助改善市場情緒，惟在政策不確定性還未完全解除下，台股受消息面干擾料波動難免。

企業獲利方面，目前市場預估未來一年台灣企業獲利年增率14%，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，後續仍有望吸引資金配置，整體而言2025年操作建議選股不選市，可逐步分批布局中長線趨勢標的。

投資建議

技術線型方面，目前台股指數已站上月線，並往季線靠近，融資餘額近期仍處低檔不到2,100億元左右水準，籌碼沉澱下有利後市多方格局，靜待盤勢打底緩步上墊。

產業方面，目前看好在電子股當中受關稅直接影響小的IC設計、CCL產業龍頭等關鍵零組件, 非電產業以傳產高殖利率及生技（新藥與CDMO龍頭廠商）與籌碼乾淨個股可留意，現階段建議採取成長股與價值股雙軌並重，來因應2025年的大區間、選股不選市行情。