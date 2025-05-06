外資連3買台股 敲進金融調節高息ETF

新台幣匯率今天收盤回貶1.35角，台股走勢震盪終場小跌10點收20522點，外資買超台股157.54億元，累計連3買近790億元，外資在台指期淨空單增加至3.11萬口。外資今天買進金控股、鋼鐵和鴻海等，調節高息ETF，終結連8買台積電。

新台幣兌美元匯率由升轉貶，台股今天開低震盪反彈，終場加權指數小跌10.40點，收在20522.59點，成交值新台幣3029.21億元。

三大法人今天合計買超50.04億元，其中自營商賣超117.95億元，投信買超10.45億元，外資及陸資買超157.54億元，外資連續3個交易日買超台股、自營商連6賣。

在台指期淨部位，三大法人今天淨多單減少3163口至6174口，其中外資淨空單增加4998口至3萬1157口。

觀察外資買賣超個股排名，根據統計，外資今天青睞元大台灣50反1 ETF和新光金，分別買超3.82萬張和3.41萬張，排名前2位，外資也加碼期街口布蘭特正2ETF約2.61萬張，位居第3。

外資今天買超逾萬張的個股，包括緯創、凱基金、中信金、國泰金、玉山金、鴻海、彰銀、台企銀、華南金、友達、中鋼、大成鋼、合庫金、兆豐金等14檔。

相較之下，外資今天調節富邦金近2.4萬張，位居第1，賣超復華富時不動產ETF、國泰永續高股息ETF各超過2萬張，調節元大台灣價值高息ETF、復華台灣科技優息ETF、華航等各超過萬張。

外資今天賣超台積電2918張，終結連8買，外資連3買鴻海。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，新台幣匯率近日走升，外資持續回流台股，近3日外資累計加碼台股規模近790億元，不過外資在台指期淨空單布局也逐步增加，有多空對沖的意味，降低股市波動影響。

展望台股後市，林漢偉指出，本週美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，預期利率變動機會不大，市場關注焦點放在聯準會後談話內容，台股後續留意美國關稅政策變化。

談到新台幣匯率近日升值是否對上市櫃企業造成匯損壓力，林漢偉認為，上市櫃公司匯兌損益結果主要在每季財務報告呈現，對股市立即影響有限，不過壽險業者每月會自結損益狀況，匯損影響程度仍有待觀察。