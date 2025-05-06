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外資三天注資台股789億元 持續押寶金融與反向ETF
台股6日小幅收跌10.4點，報20,522.59點，跌幅0.05%，成交值縮至3,029.21億元。三大法人買超50.04億元，其中外資買超157.54億元，連3個交易日已買超789.68億元。
外資買超前十大個股中，以元大台灣50反1（00632R）居首，擴大敲進3.8萬張，壽險相關金控族群亦獲青睞。相反地，賣超最多的為富邦金（2881）、遭調節近2.4萬張，而華航（2610）則止步連2買、轉為賣超1.1萬張。
央行總裁楊金龍表示，將加強調節匯市，以遏止台幣急升，並警告短期炒匯行為。新台幣早盤一度走強，最高觸及30.28元，但午後回落，終場貶1.35角。市場氣氛隨之轉變，壽險族群喘息，金融類指反彈1.21%，收復5日線。
外資持續押注金融族群，彰銀（2801）連7買、凱基金與中信金（2891）連5買、新光金（2888）連3買、玉山金（2884）連2買，國泰金（2882）則由賣轉買，唯富邦金連3賣。
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