台股4月大逃殺 第一金證券抗「川震」有成

第一金證券在董事長陳致全、總經理陳美芳領導下，2024年再度繳出亮麗成績單，每股稅後純益（EPS） 1.82元寫下歷史次高佳績。今年來全球金融市場面臨川普2.0挑戰，據了解，第一金證券4月抗「川震」有成，獲利預期樂觀。該公司指出，今年金融市場有極大不確定因素，未來台股的走勢撲朔迷離，將採取較保的方式因應，希望持盈保泰、穩中求勝，掌握今年獲利機會。

第一金證券董事長陳致全表示，2024年稅後淨利達到11.83億元，EPS 1.82元，超越2023年再次創下歷史次高紀錄，一方面是因台股去年日均量高達5,247億元，帶動通路收益大幅成長，另一方面是投資銀行業務因去年主辦市場最矚目的星宇航空順利掛牌，對公司獲利挹注也不小。

在獲利穩定發展下，陳致全表示，公司也將經營成果與員工分享，落實員工照護，配合集團鼓勵婚育政策，再度提高員工生育補助，將第三胎從15萬元調高到25萬元。另外，為反映物價指數上揚，並響應政府及集團加薪照顧員工號召，第一金證券今年將再度全面性調薪，以提高員工實質收入，為第一金證券近四年來第三度為員工全面調薪。

第一金證券近年來持續進行體質調整，首要任務是提高資本額和淨值，繼去年辦理3.5億元盈餘轉增資後，今年將再辦理2億元盈轉，股本將擴大到67億元，短期希望將淨值提高到100億元以上，以增加各項業務面發展的空間，擴大公司的營運規模。

針對券商業務三本柱：經紀、承銷、自營，第一金證券總經理李美芳指出，通路業務發展重點在於建立多元數位獲客管道，擴大客群基礎，優化數位營業流程，提升作業效率，包括透過第一銀行iLeo的引流，帶進更多全新的客戶，且第一銀行在法人、個人都有龐大的客群，第一金證券會持耕耘銀行客群。

在實體通路之外，因應券商數位轉型，第一金證券未來也會將數位、實體通路進行整合，去年已建立線上開戶客戶作業集中化，也計畫建立數位行銷自動化系統，以強化數位通路的力量，同時實體通路功能也會因應需求作調整，希望虛實通路能夠分進合擊，擴大通路業務的競爭力。

在承銷業務方面，仍是第一金證券未來重要策略性布局，將會持續爭取IPO、SPO主辦的案件，維持每年穩定承銷案件，提高承銷品牌知名度。同時也強化部位績效管理，投資評估專業化及部位交易管理機制。

為強化承銷案服務的深度，第一金證券除在興櫃造市操作已有成績外，今年再新增創新板股票造市交易，以配合主管機關促進創新板股票交易活絡，並增進資本利得之機會。

自營業務方面，有鑑於台股今年操作難度非常高，第一金證券將加強國際政經局勢、產業趨勢、個股財報的研究分析，今年也針對第一金投顧董事長暨總經理職務進行世代交替；而自營部門的持股水位、投資方向與持股內容都會隨著國際政經局勢調整，迅速掌握停損、停利點操作彈性，善用市場各種多空商品，以避開風險、提高投資精準度與報酬，捕捉獲利機會。

事實上，第一金證券自營業務因調整人事，近期已打出漂亮一仗，面對4月7日台股因川普關稅面臨普遍跌停「開盤即收盤」的史詩級打擊，自營部門因提早降低持股部位、同時加碼債券及反向商品避險，安全逃過這波台股重挫，4月獲利表現有機會擠進券商前段班。

另外，第一金證券申請投資臺灣證券交易所股票已獲金管會同意，列入策略性財務投資，在台股行情熱絡下，證交所近年獲利及配息相當穩定，可獲得穩定的股息。

第一金證券近年組織運作及業務拓展調整已初具成效，將視實際需求作調整，展望未來將持續數位轉型及業務擴展，促進業務三大支柱的獲利均衡發展，帶動公司獲利持續成長，以成為國內金融證券服務品牌的第一首選為目標。