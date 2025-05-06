外資積極加碼！三大法人買超50億元 自營商調節不手軟

台股6日在權王台積電（2330）及聯發科（2454）續跌，但股王信驊（5274）漲停點火緯穎（6669）、健策（3653）等AI要角，加上新台幣匯率升貶對鋼鐵、航空、金融等類股多空影響不一，指數持續震盪，終場跌10.4點、收20522.59點，跌幅0.05%，總成交值縮減至3029.21億元，三大法人買超50.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超157.54億元，投信轉買超10.46億元，自營商賣超（合計）117.95億元，其中自營商（自行買賣）賣超44.12億元、自營商（避險）賣超73.84億元。

集中市場6日收漲停個股總計11檔，包括再生-KY（1337）、中砂（1560）、陞泰（8072）、華凌（6916）、天二科技（6834）、寶一（8222）、千興（2025）、新鋼（2032）、傳奇（4994）、台灣虎航（6757）、佳必琪（6197）。其中，軍工指標寶一成交量達5.8萬張，航空股王台灣虎航約4.3萬張，機器人概念要角陞泰也有約1萬張。

電子權值股表現上，台積電續跌1.92%、收920元，盤中最低跌至916元、最930元；鴻海彈升2.46%、報146元，收復5日線，並帶動鴻家軍臻鼎-KY、GIS-KY、乙盛-KY、鴻準等齊漲逾2%；聯發科續跌1.16%、報1280元，股價已連跌4日。