黃蔭基：台股第二支腳18,600點 台幣30.7之上都是買點

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，台股今年的高低點都已經出現了，如果今年在台股17,300點沒進場的投資人，可以等下一波18,600點的第二支腳，但什麼時候會出現，無法預測；至於新台幣匯價，黃蔭基認為，他個人觀察在彭前總裁和楊總裁的任期間，新台幣升到30.7元以上，都是很好的美元買價。今年台灣的經濟成長率在2.3%~2.9%，且H1優於H2，台灣不會出現經濟衰退。

黃蔭基指出，根據2018年的經驗，當市場處於逆勢時，建議不要逆勢操作，也不要強行支撐市場，應順勢而為，否則會讓自己操作變得辛苦。當大家普遍認為股市、債市、匯率都會下跌時，更應避免硬撐，建議跟隨市場走勢，若市場往下就順勢操作。

黃蔭基分析，在市場下跌過程中，若遇到大跌或加壓的情況，才有機會出現較低的買點。台股前波17,300點沒進場的投資人，可以等待台股今年打第二支腳，約在18,600點，屆時可以考慮進場，今年一定會到。