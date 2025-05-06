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央行喊話奏效？台幣貶轉升 壽險股鬆口氣、這檔繼續跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

央行總裁喊話匯價狂飆「到此為止」，並放話示警「炒匯禿鷹」。6日新台幣匯價盤初雖持續升值，但近午轉貶，壽險族群暫鬆一口氣，金融類指反彈1.21%、重返5日線。

新台幣兌美元6日以30.125元開出，早盤一度升破1角，最高觸及29.988元，但近午由升轉貶，截至12:00，暫收30.185元、貶值4分，成交金額約15.97億美元；午後貶幅擴大，至14:15貶值1.45角、報30.29元。

個股中，龍頭股國泰金開低收高2.19%、報55.9元，拿回10日線，但富邦金續跌1.25%，失守80元關卡、收79元；人氣王中信金獲外資連4日買超護持，股價彈升1.78%、收40元；其餘凱基金（2883）、台新金（2887）、新光金（2888）、中再保（2851）、三商壽（2867）、第一金（2892）、合庫金（5880）等也整齊收高。

台幣近日暴力升值，5日閃現29元字頭，市場幾家歡樂幾家愁。而面對這場「升值之亂」，央行總裁楊金龍對市場信心喊話，表態將逐步加大調節匯市力道，希望這波因為預期心理而引發的匯價狂飆能「到此為止」；楊金龍也指出，央行近期發現有「炒匯禿鷹」，已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。

此外，總統賴清德也透過影片喊話，指台幣這波升值是受到預期心理影響，台灣經濟體質仍強韌良好，大家要對台灣有信心。賴清德也表示，央行及行政院經貿談判辦公室皆證實，這次台美雙方關稅談判未觸及匯率。

央行 新台幣

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