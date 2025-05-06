台股收盤小跌10點 台積電回檔18元 中小型股接力撐盤

台股加權指數今日開低後回穩，終場收2萬522.59點，下跌10.4點，跌幅0.05%，成交量3029.21億元；櫃買指數收在221.42點，漲2.03點，漲幅0.93%。權值股中台積電、聯發科相對疲弱，台積電收盤價920元，跌18元。

近日受台幣急速升值，市場預期出口導向產業將因匯損產生衝擊，也導致相關類股走疲，在內需大、進口導向的產業，以及因匯率振興外國觀光的各類產業表現亮眼，如運輸指漲2.25%、觀光指漲0.39%、汽車指漲2.53%

觀察個股表現，今日上市上漲家數為729家，下跌256家。權值股中台積電、聯發科相對疲弱，台積電盤中一度回升至930元，最終收盤價920元，跌18元或1.92%，較昨日跌幅擴大；聯發科收1280元，跌15元或1.16%。鴻海、廣達、緯創則較為強勢，鴻海開紅後一路維穩，最終收146元，漲2.46％；廣達收254元，漲7.5元或3.04%；緯創收109元，漲5.5元或5.31%。

另外，航運股也有不錯表現，台灣虎航上午漲停鎖死，長榮航收43.35元，漲5.35%；華航收22.9元，漲3.15%；貨櫃三雄，陽明收71.2元，漲0.8%，長榮收209元，漲2.5%，萬海收85.7元，漲1.8%。