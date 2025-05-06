台股終場微跌10點收20,522點 台積電下跌18元收920元

台股6日震盪，早盤以20,353.88點開出，終場收20,522.59點，下跌10.4點，跌幅0.05%，成交量3,029.2億元。櫃買則收221.42點，上漲2.03點，台積電（2330）收920元，下跌18元。

盤面上以類股來看，以汽車、電腦周邊、航運、資訊服務、鋼鐵、網通、數位雲端、其他電子等表現較為強勢，另外則以半導體、營建、油電燃氣、化工、食品等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，信立（4303）、長榮航（2618）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、信驊（5274）、台灣虎航（6757）、智邦（2345）、新盛力（4931）、寶一（8222）、國泰金（2882）、奇鋐（3017）、華航（2610）、中信金（2891）、聯鈞（3450）、金像電（2368）等。

而量大弱勢的則有，台積電、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、富邦金（2881）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、華經（2468）、創意（3443）、AES-KY（6781）、華城（1519）、士電（1503）、聚陽（1477）、驊宏資（6148）、嘉澤（3533）、上銀（2049）等。

統一投顧表示，美國經濟放緩，關稅政策尚未明朗，本周聯準會利率決議市場預期按兵不動，投資人注意力轉至會後聲明利率政策能否使美債殖利率持穩。近期台幣強升，引發技術性踩踏式拋匯，雖然目前台股融資水位健康，外資連2日買超，上市櫃公司持續實施庫藏股，不過，市場擔憂衝擊出口商及壽險業獲利，結構性風險干擾投資情緒，操作建議選股不選市，以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。