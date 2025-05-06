瑞銀：波動率維持高檔 可望成為掌握大陸股市機會的關鍵指標

面對近期市場不確定性加劇，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指出，市場走勢正受到關稅政策與地緣政治風險驅動，波動性仍將維持高檔。他表示，自美國總統川普上任以來，MSCI中國指數的日內價格波動幅度由1.8%攀升至2.4%，盤中波動率也從1.8%升至2.2%，突顯市場對政策風險的高度敏感。

瑞銀團隊分析歷史數據發現，市場波動上升時往往帶來短期負報酬，但隨後反彈的潛力不容忽視。MSCI中國指數在波動升溫階段平均下跌約6%，但隨後三個月內平均實現5%正報酬。以香港恒生指數期權的隱含波動率（VIX）為觀察指標，若該指數升至35以上進場，3個月平均報酬達9%；反之，在VIX跌破20時買入，1個月平均報酬為-3%。王宗豪指出，這顯示當波動升至極端水平時，反而可能是進場布局的訊號。

進一步觀察各產業板塊與投資風格因數在不同波動階段的表現，瑞銀指出，銀行、公用事業等防禦型產業在波動升高時表現較佳，房地產也因政策預期支撐而跑贏市場；反觀科技、汽車與互聯網等成長股則表現疲弱。從量化策略來看，「低波動」與「價值型」因數在波動升高時期表現突出，基本面因素如ROE與EPS增速則在波動回落後表現優異。

截至目前，恒生波動率指數已從先前高點45回落至約25水準。王宗豪認為，該區間尚不足以提供明確的買進訊號，但若波動再度飆升，將可能帶來更有利的進場時機。然而，由於關稅對企業獲利與經濟成長的壓力、ADR退市風險、美國投資政策限制與中國大陸內需政策推出延宕等因素，瑞銀目前對市場仍持謹慎態度。他強調，若中國大陸GDP下降1個百分點，企業盈餘恐下滑3至4%，投資人應密切關注波動率變化與基本面走勢，審慎布局以因應未來市場震盪。