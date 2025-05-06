關稅議題和緩外資回籠 台股吸金逾16億美元、亞股多收漲

關稅擔憂暫緩，美股反彈，國際資金也跟著回流亞洲股市，上周除了越南遭資金淨流出之外，其他市場全數獲得外資買盤回補，其中之前遭大幅提款的台股單周獲得逾16億美元的挹注，之前弱勢、目前正透過談判扭轉頹勢的印度市場，也獲得外資回補近6億美元，其他包括南韓、馬來西亞等則分別吸金2.4億美元、1.9億美元。

隨著內外資回補推升，亞股上周表現也相當亮眼，保德信表示，台股單周大漲4.6%，居亞股漲幅之冠，第二名泰國股市彈升3.4%，另外包括菲律賓、馬來西亞、印尼等市場，同期上漲逾2%，印度也收漲1.6%，反觀陸股與越南呈現小跌。

陸股方面，上周因為五一長假，僅有三個交易日，PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，中國大陸官方製造業PMI意外陷入萎縮49.0，其中新出口訂單更是從前月的49.0驟降至44.7，顯示關稅對中國大陸出口商的衝擊；另一方面，非製造業PMI也下滑至4月的50.4，顯示經濟動能有所放緩，隨著提前出口的效應衰退，中國大陸經濟再度面臨挑戰。

當前的混亂情況下，陳舜津認為，關稅對陸股帶來的影響應屬中性偏負面，但考慮到中美脫鉤程度加大的背景下，陸股在評價面和籌碼面上均有優勢，因此指數跌幅應較國際股市來得有限，惟須留意短線指數震盪難以避免，但不至於回測2024年9月時的低點。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，近期弱勢美元明顯影響台股表現，主要因為台灣產業以外銷出口為主，雖然企業端多有採避險措施，然當匯市快速波動，對於AI相關為主的IC設計、晶圓代工、電子零組件，以及消費電子等仍會帶來利潤率的影響，除了科技股外，壽險為主的金融族群也會受到資產匯損所帶來的衝擊。

不過，張芷菱指出，雖然匯市快速變化對於外銷產業有衝擊，但隨著外資買盤湧入，加上財報法說影響逐漸淡化，對於盤勢仍有幫助，而本周重頭戲在於美國最快可望於5月7日公布晶片關稅，若後續公布影響性有限，將有助於帶動台股投資信心回籠。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，美國公布對等關稅以來，主要股市多震盪回檔，不過印度股市則逆勢上行，展現其內需龐大的優勢，此外，貿易戰也進一步催化跨國供應鏈調整布局的速度，跨國企業紛將生產基地分散至中國大陸以外的國家，印度因具有充足的勞動力資源，加上官方也有意吸引外商投資，使印度製造更顯優勢。整體來看，基於印度的經濟成長動能在全球主要經濟體中仍最為強勁，搭配政策加持，因此對於印度後市仍保持正向看法。