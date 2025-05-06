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台股恐慌指數突破30後進場布局 可關注這些族群

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股第2季以來受到美國對等關稅的干擾，表現震盪劇烈，在關稅措施宣布後、市場最為恐慌緊張之際，台指選擇權波動指數更罕見直竄衝破30，最高更曾來到近47的水準，儘管後續數據有所回落，但仍在30上下徘徊。

法人表示，在當前市場訊息紊亂下，投資情緒易受左右，在台股投資布局上也更仰賴主動彈性調整，以在市況頻繁變動的環境中，穩中求進，建議投資人不妨善用台股主動式ETF來因應，靈活掌握台股行情。

法人指出，根據過往經驗，當有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數突破30之際，台股表現多拉回，但這也意味著相對低點浮現，為中長期投資人提供進場布局的機會，以過去6次經驗來看，於台股恐慌指數升破30之際進場布局，後三月大盤平均上漲13.7%、後六月平均上漲19.7%。

近月在關稅不確定性干擾下，台股恐慌指數也衝破30，但隨著國安基金進場、關稅利空鈍化，台股也自波段低點逐步收復失土，建議投資人不妨把握機會透過主動式台股ETF來掌握行情，透過主動式ETF持股得以動態調整的特性，靈活應對市況變化。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，目前對等關稅議題已進入美國與各國談判階段，市場擔憂情緒有所改善，台股方面，評價面已回到長期平均水準以下，企業獲利於今年仍有望保持雙位數增長，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，籌碼面來看融資金額近期仍處低檔2,100億左右水準，在籌碼沉澱下有利後市多方格局，因此可逐步分批布局中長線趨勢標的。

在產業方面，電子股中包括先進製程、IC設計、CCL、PCB、ABF、AI伺服器等可留意，非電族群則可關注運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群。

台股 關稅

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