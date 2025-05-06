AI行情回溫？里昂示警仍有挑戰 四大台廠遭降目標價

里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中，以「是否已雨過天晴（In the clear）」為題，指出整體狀況正在改善，但仍有些挑戰需要克服，並深入探討台灣科技業的狀況。台廠中，里昂較為偏好AI相關的GB供應鏈，基於風險調整，分別調降ODM廠鴻海（2317）、廣達（2382）與鏡頭廠大立光（3008）、玉晶光（3406）的目標價。

整體來說，在AI領域方面，里昂認為最壞的情況可能已經結束，市場情緒正在轉正，後市具「五大觀察重點」。

首先，DeepSeek後，AI需求更勝以往。在DeepSeek R1推出已逾三個月，AI運算需求不減反增，超大規模業者推出新模型的速度創新高，推論成本持續下滑，已被證明是推動產業運算需求的重要因素。

第二，AI模型商品化，價值浮現。隨著模型逐步商品化，AI服務的價值重心轉向轉換成本等「護城河」以提高客戶黏著度。儘管模型同質性提高，但產業進一步整合的風險相對較低。

第三，2026展望轉趨樂觀。美國雲端大廠在近期法說中強調，AI運算需求仍大於供應。其中，微軟維持2026財年資本支出目標，顯示市場對未來支出過度悲觀的情緒正逐漸修正。

第四，GB供應鏈逐步升級。隨最終機架良率改善，里昂預期第2季GB出貨量達3,000至4,000台。然而，受GB300板卡生產延遲影響，全年出貨預估由2.5萬台下調至2萬台。

第五，市場反應利多消息。過往因估值偏高與過度預期，AI股承壓許久。如今市場開始對基本面好消息作出正面反應，若產業狀況不進一步惡化，最嚴重的修正期或已過去。

不過，傳統科技業則仍受關稅與全球不確定性拖累。全球PC、手機與iPhone出貨量預估將年減3%、2%、5%。一般伺服器年成長預期也自6%下修至3%。

此外，前期拉貨效應恐導致後續壓力。庫存備貨將延續至今年第2季，隨終端需求轉弱與庫存調整壓力升溫，傳統科技產業在今年下半年至2026年恐面臨下行風險。

其他挑戰還包括，CoWoS訂單仍有下行風險、美國政策不確定性恐使更多AI投資計畫延後。

修正個股方面，鴻海、廣達均給予「優於大盤」評級，目標價分別由230元下調至200元、由370元下調至340元，降幅各為13%、8.1%。

大立光、玉晶光均給予「持有」評級，目標價分別由2,700元調降至2,300元、由440元下調至370元，降幅14.8%、15.9%，同時也下調今明兩年的獲利預估。