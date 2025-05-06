台股開黑下挫179點 台積電跳空跌22元、開916元

台股今日加權指數以20353.88點開出，較昨日收盤20532.00點，跳空跌179.11點開出，櫃買指數以219.25點開出，權值股台積電開916元，跌22元，鴻海則以142.5元開出，早盤逆勢開紅，最高至145.5元。

美國股市周一全數收低，四大指數皆呈現下跌走勢。道瓊工業指數下跌98.60點，跌幅0.24%，收在41218.83點。標普500指數下挫36.29點，跌幅0.64%，收報5650.38點。科技股為主的那斯達克綜合指數下跌133.49點，跌幅0.74%，收於17844.24點。半導體類股表現亦疲弱，費城半導體指數下跌40.88點，跌幅0.93%，收在4356.18點。另外，與台股高度相關的輝達（NVIDIA）與台積電ADR分別跌0.59%、跌1.61%。

受到美股走弱影響，台股今日盤前氣氛明顯偏空。權值股台積電在試撮階段一度出現845元的跌停價格；台指期全天盤在台股開盤前也一度下挫超過200點，預示整體盤勢壓力沉重。

受匯率影響，昨日台股開平走低，加權指數收跌254.65點至20,532.99點，跌幅1.23%。保德信ETF經理人張芷菱指出，近期美元走弱衝擊台股，因台灣出口導向產業受匯市波動影響，儘管企業多有避險，仍對AI相關IC設計、晶圓代工、電子零組件與消費電子等利潤率造成壓力，壽險為主的金融股亦面臨資產匯損衝擊。