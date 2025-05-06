台股開盤下跌179點 台積電開低22元

台股6日開盤指數下跌179.11點，開盤指數為20,353.88點。台積電（2330）開盤價916元，下跌22元。

永豐期貨說，近期可觀察到新台幣匯率強力升值影響到台股走勢，除了留意央行是否阻升以外，也須留意相關產業營收是否影響，另外本周四（8日）凌晨兩點美國聯準會將召開利率決議，據最新的FED WATCH數據顯示市場認為的降息時間延遲至7月，投資人須留意相關風險及川普相關動態。

群益投顧表示， 包括美國聯準會利率決策，川普政府晶片關稅政策等將出爐下，短期市場氛圍料觀望，指數高檔震盪。個股操作空間限縮，建議中小題材股為主軸，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.利基型PCB股─金像電（2368）表示，儘管今年產業環境正出現波動，伺服器與網際網路用板表現持穩，需求預期不變，並看好下世代AIPC產品使筆電板動能有不錯成長。AI應用對運算效能與高階基板的需求大幅提升，銅箔基板大廠台光電（2383）加速全球布局。

2.原物料概念為主軸的傳產題材股─新台幣暴升，導致盤面相關受惠受害股強弱明顯殊途。成衣、工具機等可能蒙受匯損族群重跌，營建資產、食品、觀光等內需股大漲。股價短線急漲急跌後，相關受惠受害概念股已一定程度發酵相關題材，可檢視籌碼基期，擇具基期優勢的新台幣升值題材連動的傳產（原物料為主）股短線應對。

周一（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,218.83點，下跌98.6點、跌幅0.24%；S&P500指數下跌0.64%；那斯達克指數下跌0.74%；費半指數下跌0.93%。台積電ADR跌1.61%，收在176.40美元，較台北交易溢價12.6%。

投資人憂心貿易戰影響經濟和企業獲利之際，美國總統川普最新的關稅談話並未帶來寬慰。ISM服務業數據提振了美國公債殖利率。據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率收在4.342%，高於上周五的4.317%。

三大法人周一集中市場合計買超120.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超244.4億元，投信賣超12.2億元，自營商（自行買賣）賣超34.9億元，自營商（避險）賣超76.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,501口至9,337口，其中，外資淨空單增加3,246口至26,159口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少5,205口至9,778口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99下降至0.86。VIX指數上升2.43至31.48。外資台指期買權淨金額2.3億元 ; 賣權淨金額0.75億元。整體選擇權籌碼面偏空。