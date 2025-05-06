快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

美股跌台指期夜盤失守20200點 法人：台股關注匯率變數

中央社／ 台北6日
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美中關稅戰陰影未解，美股四大指數收黑，台指期夜盤下跌225點，失守20200點至20198點，台積電期貨夜盤收913點，下跌21點。法人分析，台股近日受新台幣匯率大幅升值影響，短線仍關注匯率是否大幅波動，本週留意美國聯準會利率決策會議結論。

美中關稅戰陰影壟罩、市場疑慮未消，美股收跌，道瓊工業指數下跌98.60點或0.24%，收41218.83點，標準普爾指數下挫36.29點或0.64%，收5650.38點，終結連9漲。

科技股為主的那斯達克指數挫跌133.49點或0.74%，收17844.24點，費城半導體指數下挫40.88點或0.93%，收4356.18點。人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）小跌0.59%收113.82美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.61%收176.4美元。

台股加權指數5日跌254.65點，收20532.99點，成交值新台幣3870.22億元。外資買超244.62億元，連2買，自營商連5賣，投信則由買轉賣，三大法人合計買超121.14億元。

在台指期淨部位，三大法人5日淨多單減少1501口至9337口，其中外資淨空單增加3246口至2萬6159口。

期貨法人分析，台股近日受到新台幣匯率大幅升值影響，多數權值股因電子及傳產出口特性、或是金融壽險美元資產曝險等因素，股價受匯損影響而下跌，台股向上受阻，台股短線仍關注新台幣匯率是否繼續升值或大幅波動，此外，本週美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，降息動向也備受關注。

新台幣兌美元匯率近日暴力升值，連2天狂飆1.872元，升幅達6.21%。中央銀行總裁楊金龍5日喊話匯市不尋常狀況「到此為止」，也點名有禿鷹伺機而動、打算炒匯。

央行指出，沒有美國施壓匯率一事，央行沒參與台美談判工作，也沒有談到匯率議題。央行指出，匯率由市場供需決定，央行會在市場波動過大或失序時，進場調節，但不會因此扭轉趨勢（trend）。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

台幣強升 侵蝕上市櫃獲利…兩大投顧推算匯價衝擊波

台股湧現拋股換現潮 大盤終止連五漲

期貨商打詐 看見成果

台幣升值怎麼影響台股？三面向解析對中長期壓力

相關新聞

台幣強升 侵蝕上市櫃獲利…兩大投顧推算匯價衝擊波

近期新台幣強勢升值，衝擊股市大幅波動，凱基投顧估算，倘若新台幣升值10%，預計將衝擊上市公司獲利6%至7.5%；另富邦投...

台股開盤下跌179點 台積電開低22元

台股6日開盤指數下跌179.11點，開盤指數為20,353.88點。台積電（2330）開盤價916元，下跌22元。

逆勢收高電子股 聚光

台股昨（5）日獲利賣壓湧現，回測5日線後收腳，雖然具有匯損疑慮的電子股熄火，但仍有AES-KY（6781）、創意等逆勢收...

台股湧現拋股換現潮 大盤終止連五漲

新台幣兌美元匯率昨（5）日盤中升破30元大關，市場憂慮出口廠恐將出現匯損，甚至影響營收，投資人紛紛拋股換現，形成市場龐大...

信驊連兩季賺逾兩個股本 今年每股純益挑戰80元以上

股王信驊昨（5）日公告首季稅後純益8.87億元，雖因傳統淡季影響而季減5.9%，仍是歷年最旺的第1季，並較去年同期翻倍成...

台股開黑下挫179點 台積電跳空跌22元、開916元

台股今日加權指數以20353.88點開出，較昨日收盤20532.00點，跳空跌179.11點開出，櫃買指數以219.25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。