台股湧現拋股換現潮 大盤終止連五漲

新台幣兌美元匯率昨（5）日盤中升破30元大關，市場憂慮出口廠恐將出現匯損，甚至影響營收，投資人紛紛拋股換現，形成市場龐大賣壓，衝擊指數開高收低，終場下跌254點、收20,532點，終止連五漲，成交量擴張至3,966億元。

加權指數昨日早盤開高97點後，就一路下滑，盤中一度重挫466點，後在國安基金進場護持下，逐步收斂跌點。台積電盤中曾下跌27元，終場跌幅縮小，收938元，下跌12元。盤面上，電子、金融股氣虛，資金轉向傳產股避險，帶動食品、造紙、塑膠等表現強勢；族群中，工具機、機器人等表現弱勢，資產、重電能源能逆勢走強。

千金股跌多漲少，以創意上漲2.7%最強勢，印能科技跌6%最疲軟，因印能科技收996元，退出千金股行列，使檔數減少一檔至12檔。

三大法人昨日共買超台股120.5億元，其中外資買超244.4億元，連二買、累計買超632.1億元；外資期貨淨空單增加3,246口至26,159口，期現貨並未同步偏多操作。投信賣超12.2億元，買轉賣；自營商賣超111.6億元，連五賣，累計賣超211.1億元。八大公股行庫則賣超13.1億元，連二賣，累計賣超69.3億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利，及第一金投顧董事長黃詣庭的看法，自4月9日低點以來的反彈已經回到2萬點之上，波段漲幅已大，加上遇到清明節後的跳空缺口，日KD指標也來到過熱高檔區，技術面修正是合理的。

黃詣庭分析，市場對於匯率波動有點過度反應，還是要回歸基本面才是影響股市走勢的重點。