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台幣強升 侵蝕上市櫃獲利…兩大投顧推算匯價衝擊波

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近期新台幣強勢升值，衝擊股市大幅波動。聯合報系資料照
近期新台幣強勢升值，衝擊股市大幅波動。聯合報系資料照

近期新台幣強勢升值，衝擊股市大幅波動，凱基投顧估算，倘若新台幣升值10%，預計將衝擊上市公司獲利6%至7.5%；另富邦投顧估算，倘若新台幣升值1%，對台股稅前獲利影響數約0.5%。

台幣匯率近來持續強升，不利以出口為導向的電子股，引發資本市場震盪。各券商法人紛紛出具相關報告，根據凱基投顧推算，若新台幣升值10%，預估將對上市公司本業毛利率影響約為4%至5%，加計歷史平均業外匯兌損失約2%至2.5%，整體對獲利的總衝擊落在6%至7.5%。

各產業的毛利率衝擊程度也有所不同。若新台幣升值10%，本業毛利率預估影響，包括：半導體產業4%-7%、電子下游1%-1.5%、網通產業5%-10%；傳產方面，窗簾約受影響4%，製鞋及成衣約2%-2.5%。

半導體設備業受到新台幣升值的影響最小，其次是IC設計產業，因其成本主要以美元報價，能夠自然對沖匯率風險，因此獲利衝擊較為有限。

接著是封測和晶圓代工。由於電費和人工等成本以台幣計價，因此受到的影響相較於IC設計略為加重。IP產業則因為沒有生產成本，其匯率衝擊最為直接。

富邦投顧則指出，整體而言，新台幣升值1%，台股稅前獲利影響數約0.5%。對電子股而言，舉台積電（2330）為例，台幣升值1%，將使台積電營業利益率下滑0.4%。

對金融股而言，新台幣升值對避險成本為負面影響。如新台幣兌美元升值1%，預期國壽獲利將減少76億元、淨值減少48億元；台壽保獲利減少31億元、淨值減少14億元。

凱基投顧表示，新台幣升值對台股有三點影響，首先，台幣升值將造成出口族群匯兌損失與毛利率下滑，對營運不利。

第二，出口競爭力受壓。第三，股市連動性。新台幣與台股歷來多呈正向關係。當外資匯入推升新台幣升值時，台股亦傾向走揚。不過，新台幣強升所帶來的匯兌損失壓力，往往會在新台幣轉貶或財報季時反映股價。

台幣匯率

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