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信驊連兩季賺逾兩個股本 今年每股純益挑戰80元以上

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

股王信驊（5274）昨（5）日公告首季稅後純益8.87億元，雖因傳統淡季影響而季減5.9%，仍是歷年最旺的第1季，並較去年同期翻倍成長，每股純益23.46元，連續兩季賺逾兩個股本。法人看好，隨著AI伺服器強勁拉貨動能續強，信驊今年獲利可望再寫新猷，拚賺八個股本。

信驊為伺服器遠端管理晶片（BMC）供應商，該公司昨天同步公布4月合併營收為7.04億元，月減6.71%，年增69.36%；前四月合併營收27.69億元，年成長93.75%。

根據信驊公布的最新財報，首季毛利率66.2％，季減0.7個百分點；稅後純益8.87億元，季減5.9％，但較去年同期大增126.6％，每股純益23.46元。

法人指出，信驊的BMC晶片順利獲得客戶導入在AI伺服器應用，出貨品項不僅包含逐漸成為市場主流的「AST2600」晶片，也包含PFR資安晶片及橋接晶片，隨著出貨產品數量增加，成為推動信驊營運的關鍵動能。

展望後市，業界分析，雖然美國啟動加徵關稅，而且後續可能推出半導體晶片關稅等不利半導體產業的政策，但全球各大雲端服務供應商（CSP）競相發推動AI算力強化，AI伺服器供應鏈訂單源源不絕，信驊也搭上相關熱潮，後市仍值得期待。

據了解，信驊在伺服器市場中，目前旗下產品線除了市占率逾六成的BMC晶片之外，也正在推動PFR資安晶片及橋接晶片進入伺服器市場，並於2023年即獲得多家大客戶設計導入，開始量產出貨，預計今年出貨動能將可望比去年成長雙位數百分比，成為帶動伺服器相關營收持續增長的新動能。

法人認為，隨著伺服器產業持續成長，信驊今年營運可望持續攻高，本季業績有望優於首季，有機會改寫單季新猷，若當前伺服器產業趨勢不變，下半年營收逐季走升可期，全年力拚賺進八個股本。

信驊昨天股價不受大盤下跌254點影響，逆勢收紅，終場漲80元、收3,230元，已經回到4月初台股崩跌前的價位，三大法人昨日共買超75張，其中，外資買超52張，連續三個交易日買超。


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