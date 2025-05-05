台幣升值怎麼影響台股？三面向解析對中長期壓力

台幣升值對出口導向的台灣而言弊大於利，台幣升值對台股的影響可從三角度分析。法人表示，匯率是貿易順逆差及關稅協議的關鍵因素，台幣升值似乎成為不可避免的風險。

整體上，台幣升值對台股影響可從三方面觀察。首先，產業結構影響。台灣出口導向產業居多，台幣升值將造成出口族群匯兌損失與毛利率下滑，對營運不利；反之，進口相關產業及資產類股則受惠於成本降低與資產升值。

第二，出口競爭力受壓。本波台幣升值幅度明顯高於主要出口競爭對手，包括韓元與人民幣，後者甚至尚未升值，顯示台灣出口競爭力恐受壓抑。

此外，美國對台灣課徵32%對等關稅，高於對韓國的25%，雖目前仍在談判中，但原始稅率水準已對台灣出口形成不利因素。

第三，股市連動性。台幣與台股歷來多呈正向關係。當外資匯入推升新台幣升值時，台股亦傾向走揚。不過，台幣強升所帶來的匯兌損失壓力，往往會在台幣轉貶或財報季臨近時逐步反映於股價。

長期風險上，若台幣呈現大幅且持續升值，恐導致產業外移與生產基地轉移，反而對股市中長期構成壓力；短期風險則需留意台股再度回測。

回顧2017至2024年期間，當台幣升值時，對企業獲利造成壓力。例如，2017年及2020年台幣分別升值8.3%、6.1%，當年上市公司整體獲利分別減少2.4%、2.2%，也因此企業在升值時多採取避險策略以降低損失。

根據證商法人券敏感度分析，若台幣升值10%，預估對上市公司本業毛利率影響約為4%至5%；加計歷史平均業外匯兌損失約2%至2.5%，整體對獲利的總衝擊落在6%至7.5%區間。

各產業的毛利率衝擊程度也有所不同。若新台幣升值10%，本業毛利率預估影響，包括：半導體產業4%-7%、電子下游1%-1.5%、網通產業5%-10%、傳產方面，窗簾約4%，製鞋及成衣約2%-2.5%。

值得注意的是，半導體設備業受到台幣升值的影響最小，其次是IC設計產業，因其成本主要以美元報價，能夠自然對沖匯率風險，因此獲利衝擊較為有限。

接著是封測和晶圓代工，由於電費和人工等成本以台幣計價，因此受到的影響相較於IC設計略為加重。IP產業則因為沒有生產成本，其匯率衝擊最為直接。