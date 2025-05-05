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就市論勢／電子紙、生技 前景可期

經濟日報／ 孫光政（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

受到台灣出口商拋售美元、壽險資金對沖操作因素影響，新台幣連續兩個交易日出現強勁升值，新台幣對美元匯率一度升破30元關卡，昨（5）日收盤以30.145元作收。5月適逢台美關稅談判之際，新台幣出現一波強勁升值非常態，加上台灣產業以外銷為主，獲利容易受到台幣匯率波動影響，假如近期貿易談判缺乏實質進展，及在產業關稅如半導體及醫藥尚未做最後確認，在經濟前景仍不確定下，台股續揚空間或將受限，建議保守因應近期盤勢。

當前美國正與多國展開談判，首個達成協議的國家即將出爐，美中雙邊也有望邁向談判階段，市場對相關訊息利空逐步鈍化，激勵美股收復自對等關稅宣布以來的跌幅，整體台股風險情緒已有所改善，在盤勢震盪之際，可以優先著眼於具中長期成長力道的產業趨勢股、及內需高股息股作為布局重點。

投資建議

5月選股策略上，布局首重產業具中長期成長力道的趨勢族群，包括受惠晶片運算需求提升的先進製程股、半導體檢測股；AI發展從雲端延伸到地端帶動的邊緣運算、機器人概念股；符合未來節能概念的電子紙、電動車題材股；受惠人口老化的生技概念股，及國防預算提升後受惠的軍工類股等。

非電族群另可著重關注傳產高股息股、內需股等，建議操作這些優質標的，個股不宜過度集中，作好相對分散，可以降低持股風險。

新台幣 關稅 高股息

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