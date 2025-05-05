創新板日均量 Q1增七成

臺灣證券交易所公布，創新板新版風險預告書新增簽署份數突破百萬份，已達131萬份，隨創新板制度逐步深化改革，市場活躍度顯著提升，為投資人帶來更多投資機會，並顯示強勁增長潛力。

隨創新板股票持續吸引市場關注，證交所表示，20家創新板掛牌公司中，有13家公司成功出現獲利，且營收明顯增長，展現強勁營運能力，打破創新企業未獲利既定印象，為投資人提供具潛力的投資機會。

證交所統計，今年第1季創新板交投明顯成長，其中，日均成交量由去年第4季的1,784張成長至3,152張，增幅達76.74%，日均成交金額則由1.64億元增至3.26億元，增幅達98.65%，反映市場對創新板股票投資氣氛逐漸轉佳。

為鼓勵投資人參與，並活絡市場量能，證交所於1月6日全面取消創新板合格投資人限制，並推出新版風險預告書，投資人僅簽署創新板風險預告書，即能交易創新板股票，為創新板的發展注入新動能。