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全球股市走揚 已開發歐洲股票型基金淨流入續居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國對等關稅緩解與財報利多激勵，全球股市走揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月24日至4月30 日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入33.97億美元續居主要市場之首，全球新興市場、拉丁美洲淨流入金額均有較前一周增溫，淨流入分別為7.42億美元、4.9億元，其餘市場呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國總統川普上周簽署行政命令，進口汽車和零組件將免於再被徵收鋼鋁單獨關稅，以防止關稅重疊產生的累積效應。

與此同時，美股指標科技股財報強勁也帶動股市；另方面，美股連日上漲帶動國際股市氛圍，有報導稱川普政府已主動接觸中國大陸，希望就關稅問題進行談判，日本央行預計通膨將更晚達到目標，日圓走跌。

安聯投信表示，美國第1季GDP數據陷入負增長，一度引發衰退擔憂，但企業財報不乏亮點，科技巨頭保持對AI投資的勢頭，提振投資人風險情緒，過去一周類股漲多跌少，以科技、通訊服務領漲；美國持續請領失業救濟金人數超出預期並創下2021年以來最高，製造業PMI進一步下滑，疲弱經濟數據帶動美國十年公債殖利率走低。

歐洲方面，歐洲央行總裁拉加德稱實現2%目標的工作已「接近完成」；法國央行總裁對外表示「歐洲當前已不存在通膨風險」；歐洲央行調查3月消費者對未來12個月通膨率預期為2.9%，三年通膨預期略微升至2.5%。在政策與政治消息方面，歐盟計畫向美國提交貿易提案，以期推進談判進展。

日本央行 美國

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