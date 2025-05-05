美中貿易浮現降溫跡象 外資重返新興亞股

美中貿易緊張局勢出現緩和跡象，市場恐慌情緒降溫，外資資金開始回籠新興亞股，根據統計，外資上周買超新興亞股25.3億美元，其中，台股買超力道最大達16.2億美元，其次為印度買超5.9億美元；南韓買超2.4億美元，而泰國、菲律賓、印尼也全數呈現小幅買超，顯示美中兩國有意就貿易談判上取得進展，推動市場短線情緒。

美國總統川普最新公開表示，美國正與包括中國大陸在內的多國進行貿易談判，並強調美國與大陸首要目標是達成一項「公平的貿易協議」。川普還宣稱，大陸發出積極的談判訊號，願意在「某個時刻」降低對中國商品加徵的關稅。另一方面，大陸商務部發出聲明指出，大陸注意到美國高層多次表態，表示願意就關稅問題進行談判，美國近期透過相關管道多次主動傳遞信息，希望與中國談判起來，對此會審慎進行評估。

隨著美中緊張降溫，外資回流，新興亞股上周普遍收漲，台股單周上漲4.6%，漲幅同樣居冠；其次為泰國上漲3.4%、菲律賓上漲2.3%、印尼上漲2%、印度上漲1.6%、南韓上漲0.5%。台股在外資追捧、內資撐盤力道下，已連續兩周呈現反彈，買超個股多數集中在半導體與電腦設備類股。展望5月行情，市場聚焦多重利多，包括：台北國際電腦展（COMPUTEX）、上市櫃財報密集出爐，以及股東會與除權息旺季將陸續登場，短線情緒稍轉樂觀。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，全球股市能否維持多頭格局，除了得看美中貿易談判進度，美國經濟基本面更是重要指引。根據最新公布的4月非農就業人數統計，新增17.7萬人，雖低於3月下修後的18.5萬，但仍優於市場預期的13.8萬人。失業率則持穩於4.2%，平均時薪月增0.2%，略低於上月的0.3%，儘管第一季國內生產毛額（GDP）意外出現負成長，勞動市場仍展現出雇主留才的強烈傾向，反映出企業在疫情過後仍難以補足人力，整體顯示就業數據保持強勁。

另外，谷歌、微軟、Meta最新公布之財報優於市場預期，進一步激勵科技股反彈。輝達大動作繞過美國晶片禁令，宣布H20晶片禁止出口給中國之際，將繼續與中國合作，輝達也告知客戶，最快將於6月推出新的晶片樣品。同時，輝達正研發最新一代的中國特規版AI晶片，顯示相當看重中國市場，目前市場屏息靜待輝達將於5月底公布之財報及獲利展望。

唐祖蔭表示，短線上利多與利空消息交錯，加上近期台幣匯率波動大，股市預料持續維持震盪格局，但隨著短線不確性逐步將溫，市場終將回歸基本面，從公司評價面角度觀察，美國龍頭企業評價並沒有出現太過膨脹之跡象，加上AI趨勢或許會受到關稅戰而放緩，但並沒有消失，因此當大型成長股評價面出現下修，股價陸續進入合理區間，投資人可伺機逢低布局，持續定期定額，長線來看相當有表現機會。