外資買超244億元 金融多空都有份、這檔ETF重砍逾7萬張

台股5日回落，以20,532.99點收盤，下跌254.65點，三大法人呈現土洋對作，僅外資續買超244.63億元，合計三大法人仍買超121.14億元。統計外資買賣超個股前10名，中信金（2891）蟬聯買超冠軍、再敲進38462張，其次是元大台灣50反1（00632R）、買超17,976張，兆豐金（2886）、凱基金（2883）、合庫金（5880）、彰銀（2801）等金融股也同步買超，而電子族群僅占兩位，台積電（2330）、群創（3481）皆買超逾1.1萬張；賣超最多的為復華富時不動產（00712）、大舉調節73,031張，而國泰金（2882）、富邦金（2881）也分別賣超23,876張、13,746張。

台股5日盤中一度重挫逾450點，受新台幣匯率飆升影響，金融、電子為重災區，但三大法人續買超121.14億元，包括外資買超244.63億元，投信賣超11.86億元、自營商賣超（合計）111.63億元。

盤面上，金融股凱基金、中信金成交量雙雙突破10萬大張，股價分別收低3.04%、2.36%，國泰金、富邦金也分別下挫6.81%、5.88%，三商壽、新光金大跌逾半根停板。但中信金仍蟬聯外資買超第一名，續敲進近3.9萬張，凱基金也獲買超近1.5萬張。