新台幣強升、台股走跌 法人評估六大可能

新台幣5日盤中暴力升值、升破30元整數大關，雖午盤過後，升勢收斂，會仍引發台股恐怖；多家大型法人機構分析，新台幣短線強升，應與壽險大規模避險操作、外資大量匯入、出口商拋售、美國政策、海外債券ETF贖回、台美關稅談判等六大因素有關。

彙總多家大型法人機構的看法，一、壽險業大規模避險操作方面：據外電報導，台灣壽險公司持有約1.7兆美元的海外資產，主要為美國債券。由於這些資產多以美元計價，而壽險公司的負債則以新台幣計價，形成貨幣錯配風險。近期美元走弱，壽險公司為避免匯率損失，紛紛進行避險操作，增加對新台幣的需求，進一步推升新台幣匯率。

二、外資大量匯入台股：由於近期外資大舉買進台股，僅5月2日單日買超金額就突破新台幣300億元，主要鎖定台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股。這些資金的匯入增加了市場上對新台幣的需求，進一步推升其匯率。

三、出口商拋售美元：由於新台幣快速升值，出口商擔心手中美元資產貶值，紛紛拋售美元、兌回新台幣，形成市場踩踏效應，進一步推升新台幣匯率。

四、美國將在5月至6月宣布匯率操縱國，央行不積極阻升台幣美元短線劇烈波動：美國將在5月或6月公布匯率報告，過去台灣已連續五次上榜，目前仍符合其中兩項標準，尚未達到被正式認定的門檻。此三項標準包括對美順差超過150億美元、經常帳盈餘占DP逾3%、長期淨買匯超過2%且頻率高。新台幣近期強升，被視為熱錢在報告前對央行發動壓力測試，即為避免踩第三條紅線，央行傾向選擇放手不阻升，以降低被列為操縱國風險。

五、海外債券ETF贖回壓力大，形成新台幣狂升羊群效應：今日新台幣盤中驚見29字頭，讓持有債券投資人持續上演債券大贖回，目前成交量前十大中，就出現5檔債券ETF，總金額爆逾182億元，其中群益ESG投等債20+（00937B）更爆出30萬大量，重跌近7%，其餘債券ETF也出現爆量重跌的慘況。

六、台灣處於關稅談判階段，新台幣升值波動擴大短線仍是趨勢：市場熱錢流入導致匯率波動加劇，而面對尚未定案的與美方關稅談判，央行這次在調節上相對保守，以免過度干預引發美方關切，因此未來新台幣升值短線波動仍匯相當劇烈，以繼續線型來看持續回測29元關卡機率升溫。