台幣飆升吸引資金流入 三大法人再買超121億元

台股5日在電金兩大主流股走弱下，盤中一度重挫466.84點，下探至20320.8點、回測5日線，所幸新台幣暴衝上29元關卡，點火資產題材概念族群，拉抬指數盤中最高來到20885.54點，終場則收低254.65點、報20,532.99點，總成交值再放大至3875.45億元，三大法人續買超121.14億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超244.63億元，投信賣超11.86億元，自營商賣超（合計）111.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.99億元、自營商（避險）賣超76.63億元。

集中市場5日收漲停個股總計11檔，營建、資產題材最風光，包括泰豐（2102）、怡華（1456）、福壽（1219）、京城（2524）、台灣虎航（6757）、北極星藥業-KY（6550）、南紡（1440）、光鋐（4956）、台火（9902）、懷特（4108）、大將（1453）都高掛漲停。

電子權值股表現上，台積電（2330）盤初衝上957元後回落，盤中最低跌至923元，終場收低12元、跌幅1.26%，報938元；鴻海（2317）最高149元、最低142元，終場跌3.39%，報142.5元，失守5日線；聯發科（2454）墜尾收低0.38%，報1295元。

千金股方面，股王信驊（5274）牽手股后力旺（3529）逆漲逾2%撐盤，並帶動創意（3443）、祥碩（5269）收高；但印能科技（7734）重挫6.04%、收996元，淚別千金俱樂部；健策（3653）盤中也一度跌至982元，所幸終場仍奮力重返平盤、收1005元，目前台股剩12千金。

台幣兌美元匯率狂升，5日上半場暫收29.95元，升值1.114元；午後升勢見收斂，目前回到30元字頭。央行總裁楊金龍下午4時30分將舉行記者會，說明國內匯市相關事宜。