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台股終場跌254點 電金齊挫資產股勁揚
台股今天開高走低，早盤漲近百點後翻黑，一度下探20320點，跌約466點，高低點震盪564點，終場指數下跌254.65點，收在20532.99點。
台積電今天一度下跌27元，盤中跌勢收斂，終場下跌12元，收938元，跌幅1.26%，聯發科小跌0.38%，鴻海、大立光跌逾3%；金融股如富邦金、國泰金重挫約6%；資產股士電漲逾9%、大同漲逾3%。航空股亮眼，台灣虎航漲停，華航漲4.23%、長榮航漲5.51%。
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