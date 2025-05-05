台股下挫254點 權值股失守 食品、觀光、營建撐盤

台股加權指數今日收2萬0532.99點，下挫254.65點，跌幅1.23%，成交量3870.22億元；櫃買指數收在219.39點，跌4.50點，漲幅2.01%，成交量放大3870.22億元。

權值股台積電盤中重挫至923元，最終收盤價938元，跌12元或1.26%；鴻海收142.5元，跌幅3.39％。

受到台幣升值，內需大、進口導向的產業，以及因匯率振興外國觀光的各類產業表現亮眼，觀察各類指數，食品指、營建指、觀光指均上漲，分別為3.80%、2.21%、1.19%；另外，電子指跌1.43％，金融指跌2.40%，光電指跌2.63%，生技醫療指數跌0.68%

今日台股上市上漲家數257家，下跌家數744家，成交量放大3870.22億元。觀察個股，鴻海收142.5元，跌幅3.39％，廣達收246.5元，跌幅1.79%，緯創收103.5元，跌幅1.90%，貨櫃三雄，陽明收70.4元，跌幅0.71%，長榮收206.5元，跌1.67%，萬海收83.9元，漲0.96%。