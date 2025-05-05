台股下跌254點收20,532點 台積電下跌12元收938元

台股5日拉回，早盤以20,839.04點開出，終場收20,532.99點，下跌254.65點，跌幅1.23%，成交量3,870.2億元。櫃買則收219.39點，下跌4.5點，台積電（2330）收938元，下跌12元。

盤面上以類股來看，以運動休閒、其他電子、光電、居家生活、數位雲端、金融、汽車、電腦周邊、電子通路等表現較為弱勢，另外則以油電燃氣、食品、造紙、塑膠等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，新盛力（4931）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、中信金（2891）、聯鈞（3450）、興能高（6558）、智邦（2345）、華碩（2357）等。

而量大抗跌的則有，華城（1519）、台光電（2383）、中興電（1513）、國泰金、信立（4303）、華經（2468）、台達電（2308）、驊宏資（6148）、長榮航（2618）、亞力（1514）、貿聯-KY（3665）、士電（1503）、AES-KY（6781）等。

統一投顧表示，美國第1季GDP萎縮，川普持續向Fed主席鮑爾施壓降息，但預期Fed本周將按兵不動，Fed Watch預測降息時間點延後至7月。目前融資餘額在2,100億之下，且上市櫃公司持續實施庫藏股，籌碼面、技術面對多方有利，5月指數有望回補川普缺口21,300點。惟近期台幣升值、俄烏戰爭持續延燒、美國「最快預計」7日公布半導體關稅細節，壓抑指數上漲動能。操作建議選股不選市，以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。