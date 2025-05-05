新台幣升值 食品類股成受惠股、指數漲幅近4%

台幣兌美元匯率5月2日創下近40年來最大單日升幅，5日繼續狂升一度觸及29.59元，引起國內也跟著搶買內需概念股，食品股主要原料黃、小、玉自國外進口，成本降低受惠族群，成為台股5日人氣指標，食品類股指數上漲近4%。

內需食品股盤中表現強勁，福壽（1219）攻上漲停鎖住，股價來到16.55元，漲幅達8%以上的個股包括味王（1203）、泰山（1218）、佳格（1227），台榮（1220）漲幅也有7%，漲幅5%以上的個股則有大成（1210）、大統益（1232）及大飲（1213）。

法人分析，台幣升值效益最終還是要回到成本受惠的概念，食品股的大宗物資黃、小、玉大部分都由國外採購，所以台幣升值，成本會跟著降低，有助於降低業者下半年採購成本，黃小玉與飼料和油脂、飼料等皆有關聯，相關食品個股包括大成、福壽、泰山、卜蜂（1215）及福懋油（1225）等業者會直接受惠。

今天股價攻漲停的福壽就是國內的油脂、飼料大廠，泰山、卜蜂、佳格等對於原物進口依賴度高，所以台幣一升值，長期成本跟著降低，也會反應在獲利上。

另外，大成集團是國內最大的一條龍的農畜食品供應大廠，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、農場環境監測、防疫計畫、生產疫苗、運輸物流、全程掌握，近年來更積極推動垂直整合，要帶給消費者最安心健康美味的禽畜肉品。