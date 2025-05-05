資金狂潮！營建股走勢強勁 這檔爆8.8萬張巨量閃紅燈

新台幣5日早盤強勢升值逾1元，突破29元關卡，資產族群資金湧入，推升股價飆漲，營建股同步走強。上曜（1316）午間已爆出逾8.8萬張巨量，股價一度亮紅燈，聯上發（2537）、國建（2501）、京城（2524）、大將（1453）、怡華（1456）、永信建（5508）等個股紛紛放量觸及漲停，市場熱度攀升。

法人指出，新台幣升值拉抬資產價格上揚，而指標營建股今年積極危機入市、積極獵地，加上既有房屋庫存與待開發土地，使帳面價值進一步提升。此外，雖川普關稅戰導致近期股匯市震盪加劇，但營建業屬內需產業，受影響有限，且採完工認列入帳，多數建商自今年起迎來交屋潮，業績相對穩定，吸引市場資金關注。

上曜5日噴量觸及漲停17.65元，強勢回補4月初來空方缺口。上曜為上曜集團旗下成員，2025年第1季營收7.75億元，年增240.54%，主要受惠南部房市穩健、集團多元產業布局及建案交屋挹注業績。「The King」與「梅菲爾」建案交屋進度順利，助推本業營收穩定成長。

上曜董事長張祐銘日前表示，集團近年透過併購與策略合作，旗下企業涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融等領域，各子公司布局成果逐步顯現，推動集團過去一年總資產成長46億元，達172.01億元。截至2025年4月2日，集團五家掛牌公司總市值突破425億元。