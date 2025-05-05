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新台幣狂升帶旺 觀光航空股高飛
新台幣狂升，疫後出國潮有望延續，帶動旅行社股票今天勁揚，燦星旅、易飛網漲停，飯店股坐擁資產與內需題材走強；航空股同步受惠油價走低有助獲利，台灣虎航亮燈漲停，華航、長榮航放量漲逾5%。
新台幣史詩級升勢還沒完，繼2日狂升3.07%後，今天一開盤再展猛烈升勢，以30.91元開出後，短短15分鐘內，漲勢持續擴大至1元以上，閃見29元。
市場看好新台幣大幅升值，將有利於台灣民眾出國消費，可望激勵疫後出國熱潮續強，旅行社股票雄獅、鳳凰、山富漲約3%，燦星旅、易飛網漲停。
飯店股與內需、資產題材相關，今天多檔個股強漲，包括國賓、六福、亞都、老爺知等。
航空股高飛，除了受惠新台幣狂升，有助於繼續帶動出國熱潮，加上國際油價持續走低，有利創造航空業者成本空間。
台灣虎航先前公布首季財報，稅後淨利達新台幣9.43億元，繳出史上最強第1季成績，更創歷史單季次高紀錄，每股盈餘2.05元，激勵今天股價早盤攻上漲停94.4元。
華航、長榮航今天放量走強，盤中股價漲約5%，長榮航重回40元關卡之上；星宇航空漲逾3%。
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