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油價挫、台幣飆 航空股衝高！虎航漲停劍指百元關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台灣虎航。本報資料照片
台灣虎航。本報資料照片

油價暴跌、新台幣強升，點火航空族群走強，此外，暑假旅遊旺季將近也推升動能。5日盤中，航空股王台灣虎航（6757）強鎖漲停94.4元領航，長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）等紛紛高飛，資金湧入，推升整體盤勢。

台灣虎航擁多重利多吸引外資2日大舉買超3,407張，5日股價於10:00過後鎖住漲停，持續向百元大關邁進，成交量同步放大至逾1.5萬張。

台灣虎航擬超額配息6.05元，以盤中漲停價計算，現金殖利率達6%以上，為近年國籍航空業之最。另，第1季營收46.28億元、創新高，稅後淨利9.43億元、改寫同期新高，年增9.5%，EPS 2.05元，表現優於2024年同期。

展望第2季，日本自本周開始年度黃金周連假，虎航目前飛航日本計有21個航點、共計營運往返台日間28條航線，除了台灣民眾外，也將成為日籍旅客的最佳選擇。

而長榮航雖遭外資連6日賣超，但5日股價續強彈近6%，向上方季線靠攏，成交量位列航運之首。

國際油價5日受石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加劇全球原油供過於求的疑慮衝擊，一開盤就狂瀉逾4%；此外，新台幣也升破29元關卡。長榮航總經理孫嘉明日前即指出，今年不管是美元匯率還是油價對於航空業來說都有加分效果。台幣升值對航空業是有利，因為購油是用美元計價，飛機的借款也是美元，所以今年以來對於航空業的成長是相當正面，不管是油價還是匯率對於航空業者都是好消息。

此外，孫嘉明表示，美中關稅戰對於航空業者來說，是危機、也是轉機，以商務客為核心的客運，將持續成長；貨運則估最快本季出現空運急單，下季則可能湧現搶艙大潮。

台灣虎航 航空業

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