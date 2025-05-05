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新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

新台幣暴升 南紡、士電等資產股受惠逆勢上漲

中央社／ 台北5日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

新台幣今天持續急升，短短兩個交易日狂升近8%，出口商叫苦連天，不過南紡、士電、士紙、台肥、農林、大同、南港等資產股受惠，今天股價一片紅通通。

新台幣繼2日單日狂升3.07%後，今天開盤再展猛烈升勢，以30.91元開出後，盤中漲勢擴大至1元以上，達29元價位。

台股今天開高走低，盤中下挫逾400點，但南紡、士電、士紙等資產族群，盤中股價一度亮燈漲停，台肥、農林、大同、南港等同步逆勢大漲。營建族群國建、聯上發、永信建等，盤中也一度攻上漲停板。

法人分析，新台幣兌美元匯率在短短不到1個月內，從33元到2字頭，狂升超過1成，速度之快之猛，史上罕見；對出口商而言，由於產品出口多半收美元，換算回新台幣營收、獲利直接縮水，成為受災戶。

相較之下，台灣的資產價值會隨著新台幣升值而增加，資產股成為受惠者。另外，內需型產業如食品業，產品主要在國內銷售，收新台幣，受匯率波動影響不大，反而部分原物料進口以美元計價，有助壓低採購成本。

台幣匯率 美元匯率

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