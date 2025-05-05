台股盤中跌逾460點 電金下挫、傳產勁揚
新台幣大幅升值，台股今天開高走低，早盤漲近百點後翻黑下挫，盤中跌逾460點，下探20320點，回補5月2日的多方跳空缺口。台積電跌下跌27元，鴻海挫逾3%，電子、金融股回測，食品、資產、營建、觀光、航空股等大漲。
新台幣史詩級升勢還沒完，繼2日單日狂升3.07%後，今天一開盤再展猛烈升勢，以30.91元開出後，短短15分鐘內，漲勢持續擴大至1元以上，閃見29元。
台股加權指數11時25分下跌258點，至20529.64點；電子股下跌1.4%、金融股跌2.1%，代表中小型股票的櫃買指數跌2.5%。
台股盤面今天呈現兩樣情，光電股挫逾3%，半導體、電腦股下跌約2%，上市食品股，造紙股則大漲逾3%，塑膠、水泥、營建股也漲逾1%。
觀察指標股走勢，電子股逆風，台積電今天開高走低，盤中下跌27元，至923元，跌幅逾2.8%，聯發科平盤遊走，表現相對抗跌，鴻海、廣達、緯創、欣興、華碩走跌；持有美元避險部位的大立光股價挫逾5%。
金融股重挫，國泰金、三商壽、富邦金等跌勢都超過5%。
受惠新台幣升值題材，資產、營建，以及與內需相關的食品股大漲，包括士電、農林、台肥、南紡皆勁揚；國建、京城、皇昌、達麗等強漲；泰山、福壽漲停，味王、大成、統一也走高。
觀光、航空股受惠油價下跌，以及新台幣升值有利出國潮雙利多，股價也大漲。台灣虎航漲停至94.4元，長榮航漲近6%、華航漲逾4%，燦星旅漲停至36.50元、易飛網漲停至21.10元，雄獅、鳳凰、山富漲約2%。
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