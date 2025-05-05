台幣升值衝擊企業獲利！台股開紅後隨即翻黑 一度重摔483點

台股今日加權指數以20839.04點開出，早盤一度漲97.9點，隨後翻黑重摔，最低至20355.21點，下挫483.83點。權值股台積電也從最高957元，一度下跌至926元，鴻海從149元一度下跌至142元。

股市悲觀氣氛瀰漫，上午10點台股已經大跌超過400點，其中，大型金控股也成為重災區，壽險型大型金控股價幾乎全面大跌超過5%,甚至有金控一度跌停。 隨後跌幅收斂，截至11點25分，大盤約下跌250點。

觀察各指數中半導體指數、金融指數、光電指數、生醫指數為重災區，盤中分別下挫，2.46%、2.73％、3.93%、2.42%；上漲的則有運輸指0.20％、水泥指1.08%、食品指3.91％、塑膠指1.80%。

各股表現除台積電、鴻海外，廣達、緯創盤中也分別下挫1.79％、2.84%，貨櫃三雄僅萬海上漲0.48%，83.5元，長榮、陽明分別下跌1.90%，、0.85%。

凱基投顧表示，台股近期上漲帶有深跌反彈的成分，4月7日以來，融資斷頭，加上法人保守，明顯量縮，預估這周指數呈現橫盤震盪，雖短線轉強，但指數已回到先前震盪起跌區附近，技術面壓力不容小覷，尤其現階段成交量尚未有效放大，需保守觀望。