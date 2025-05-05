除權息來臨 投資人搶進卡位旺季

隨著川普政府頻繁調整關稅政策，強化本土製造與保護主義立場，全球貿易摩擦升溫，對國際經濟秩序與供應鏈穩定性造成衝擊，其中，針對半導體、汽車及醫藥等關鍵產業加徵關稅，進一步擾亂全球產業布局同時使得政策不確定性提高。

台灣方面，民間消費與投資動能仍具有支撐力道，受地緣政治風險上升與貿易影響，全球金融市場波動擴大，企業資本支出趨於保守，民眾消費意願也逐漸出現降溫，使得內需表現不如原先預期。今年第1季受惠於新興科技應用需求強勁，以及企業為因應美國加徵關稅而提前備貨，進出口、製造生產與外銷訂單表現亮眼。

時序進入5月，近期受關稅影響，台灣傳產業首波大急單潮跟著來，台灣在美國供應鏈包括車用、手工具、居家、通路貨架等領域台廠，近期陸續接獲美系客戶緊急訂單，傳產業者表示，目前的情況是，美國急單已經到了，紛紛提前拉貨，必須加班趕工出貨，業界進推估，整體訂單量能可能衝千億元，進一步激勵相關傳產產業。

永豐優息存股ETF（00907）基金經理人林永祥表示，波克夏公司在全球關稅政策市場動盪之際，提早進行防禦性布局，截至去年底波克夏現金儲備總額上升至3,342億美元，現金佔資產比重上升至1998年以來最高，並布局防禦性個股，顯示巴菲特價值投資法在市場不確定性高的環境下的價值。用合理的價錢買入好的股票，為價值投資的重要圭臬，以長期投資的角度而言，在市場震盪的情況下，挑選合理價值的標的長期而言更有利基。因此當市場下跌時，投資人能用更便宜的價格取得ETF，就長期投資的角度而言，更是一大優勢。

台股即將進入除權息旺季，預計再度掀起一波存股熱潮。投資在金融和傳產領域的永豐優息存股ETF(00907)，這檔ETF是少數追蹤指數即排除電子產業，並聚焦挑選配息持續性的傳產及金融成分股，建議此時布局投資等待除息旺季表現。