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百達投顧：量化投資 為解構市場不確定性的理性鑰匙

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國總統川普4月以來反覆不定的關稅政策使投資人難以判斷方向，全球股市震盪頻繁，漲跌快速反轉。百達投顧認為，在不確定性和動盪的環境下，與其盲目追逐劇烈的短期波動，不如採取以數據為基礎、經得起長期多空驗證的量化策略應對當前環境。

近期市場波動度偏高，投資人容易因恐慌而偏離理性，布局稍有偏差就可能踩空。在如此不確定性的環境下，控制波動、講究企業品質的量化策略正好發揮其優勢，以數據為本、紀律選股的方式，捕捉那些在市場亂流中但被錯殺的穩健公司、同時持有能夠抵禦下檔風險的優質企業。瑞士百達資產管理的Quest量化策略部門主管David Wright日前訪台，分享團隊如何利用大量數據和演算法進行精確分析，以被動策略的穩定及低成本為基礎，再融入主動策略對超額收益的追求，靈活調整投資組合，以理性策略穿越雜訊與動盪。

David表示，近期市場受到地緣政治風險和貿易關稅的不確定性影響，這導致市場的波動性增加。儘管過去十年科技類股領漲股市，累積報酬較高；但展望未來十年的投資環境，可能需與震盪並存，尤其是在執政者政策多變的時空下，投資人應更重視波動管理與資產配置的穩健性，百達-Quest全球永續股票策略就是能在市場波動加劇階段提供更佳保護的選擇。

量化策略的優勢在於消除情感和偏見，保持投資紀律性和結構性。即使在市場波動時，量化策略也不會過度反應，而是依循既定的投資策略和模型。百達-Quest全球永續股票在市場下跌和波動時表現良好，因為投資者在這些時期通常會尋求具有穩定性和防禦性的公司。基金透過量化模型篩選出具備「三低一高」，即低波動、低估值、低負債與高獲利的優質企業，在不同經濟周期中動態調整配置，精準追蹤市場關鍵指標，聚焦能抵禦下檔風險的全球大型優質企業，確保在全球股市中獲得穩健的長期回報。檢視基金長期績效表現，無論是過去一年、兩年或三年，其波動度均位於同類型第四分位，代表波動度為後四分之一，報酬表現位於第一分位，代表報酬表現為前四分之一。

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