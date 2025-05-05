快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

紡織股王、股后落難 匯率＋關稅夾殺 營運展望添變數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台幣升值力道猛，紡織股股王、股后蒙難。中央社
台幣升值力道猛，紡織股股王、股后蒙難。中央社

台幣升值力道猛，紡織股股王、股后蒙難。聚陽（1477）5日跌停，儒鴻（1476）盤中股價來到372.5元，跌幅逾8%，失守400元大關。得力（1464）、廣越（4438）、力勤（4426）也跟著重挫，盤中跌幅皆超過3%。

法人指，台幣升值力道猛烈，成衣廠以美金計價，不僅恐帶來匯損，且不利毛利率表現，恐讓第2季財報蒙塵。加上關稅議題導致下半年訂單能見度低，是以造成賣壓湧現。

聚陽上周五公告首季財報，聚陽第1季毛利率來到27.8%，較去年同期提升0.65個百分點，較去年第4季提升2.2個百分點，為近年單季新高。另，首季有匯兌利益約3,000多萬元，挹注業外收益。首季稅後純益12.7億元，年增13.6%，每股純益5.15元，創下單季歷史次高，僅次於2023年第3季。

儒鴻本周也將公告財報，公司先前表示，第2季布將開始進入旺季，產能較滿，目前整體第2季能見度不錯，可望發揮旺季該有的水準。成衣亦有望淡季不淡，表現可望與首季相當。

法人表示，首季匯率有利成衣股財報表現，不過，第2季恐面臨扭轉。主要是新台幣急升恐將為5、6月帶來毛利率壓力，對比4月則為年持平，匯率對第2季財報的影響，以及關稅對下半年訂單的干擾，恐讓成衣廠營運面臨雙重挑戰，後續觀察重點將落在客戶下單動能與匯率走勢是否出現明顯反轉。

台幣匯率

延伸閱讀

【即時短評】4100億因應關稅特別預算大灌水 在野應嚴審

川普又出手…宣布對境外製作電影課100％關稅！網酸：報復好萊塢不挺他

川普拋震撼彈！海外製作電影徵100%關稅「阿凡達」中槍

川普關稅動盪 台中熟女砸40萬買虛擬幣避險？警：詐騙

相關新聞

台股下半年能逆襲嗎？專家揭反彈三燈號、選股九指標

川普先祭出關稅戰，又暫緩九十天，台股如大怒神般，曾一天幾乎全面跌停，又一天幾乎全面漲停，堪稱史上最大震盪，如何才能在股市中安身立命呢？

台幣升值衝擊企業獲利！台股開紅後隨即翻黑 一度重摔483點

台股今日加權指數以20839.04點開出，早盤一度漲97.9點，隨後翻黑重摔，最低至20355.21點，下挫483.83...

除權息來臨 投資人搶進卡位旺季

隨著川普政府頻繁調整關稅政策，強化本土製造與保護主義立場，全球貿易摩擦升溫，對國際經濟秩序與供應鏈穩定性造成衝擊，其中，...

紡織股王、股后落難 匯率＋關稅夾殺 營運展望添變數

台幣升值力道猛，紡織股股王、股后蒙難。聚陽（1477）5日跌停，儒鴻（1476）盤中股價來到372.5元，跌幅逾8%，失...

新台幣飆破29元關卡 資產股爆發、多檔閃紅燈

新台幣5日盤中大漲逾1.3元，突破29元關卡，今年以來累積升幅逾5%，市場資金湧入資產類股，台火（9902）跳空漲停，泰...

匯損吞噬高股息 壽險股成重災區、金控雙雄臉綠

新台幣5日盤中狂飆逾1.3元，突破29元關卡，創2023年初以來新高，壽險業匯損壓力激增，金融股普遍走弱。國泰金（288...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。