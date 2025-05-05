紡織股王、股后落難 匯率＋關稅夾殺 營運展望添變數

台幣升值力道猛，紡織股股王、股后蒙難。聚陽（1477）5日跌停，儒鴻（1476）盤中股價來到372.5元，跌幅逾8%，失守400元大關。得力（1464）、廣越（4438）、力勤（4426）也跟著重挫，盤中跌幅皆超過3%。

法人指，台幣升值力道猛烈，成衣廠以美金計價，不僅恐帶來匯損，且不利毛利率表現，恐讓第2季財報蒙塵。加上關稅議題導致下半年訂單能見度低，是以造成賣壓湧現。

聚陽上周五公告首季財報，聚陽第1季毛利率來到27.8%，較去年同期提升0.65個百分點，較去年第4季提升2.2個百分點，為近年單季新高。另，首季有匯兌利益約3,000多萬元，挹注業外收益。首季稅後純益12.7億元，年增13.6%，每股純益5.15元，創下單季歷史次高，僅次於2023年第3季。

儒鴻本周也將公告財報，公司先前表示，第2季布將開始進入旺季，產能較滿，目前整體第2季能見度不錯，可望發揮旺季該有的水準。成衣亦有望淡季不淡，表現可望與首季相當。

法人表示，首季匯率有利成衣股財報表現，不過，第2季恐面臨扭轉。主要是新台幣急升恐將為5、6月帶來毛利率壓力，對比4月則為年持平，匯率對第2季財報的影響，以及關稅對下半年訂單的干擾，恐讓成衣廠營運面臨雙重挑戰，後續觀察重點將落在客戶下單動能與匯率走勢是否出現明顯反轉。