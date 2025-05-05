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新台幣飆破29元關卡 資產股爆發、多檔閃紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台幣兌美元匯率二日急升近一元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。記者林伯東／攝影
台幣兌美元匯率二日急升近一元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。記者林伯東／攝影

新台幣5日盤中大漲逾1.3元，突破29元關卡，今年以來累積升幅逾5%，市場資金湧入資產類股，台火（9902）跳空漲停，泰豐（2102）、士紙（1903）、華紙（1905）等一度亮紅燈，台肥（1722）、大同（2371）、農林（2913）也攜手逆揚。

銀行主管表示，強烈升值預期心理仍在發酵，新台幣可能進一步走強，後市關鍵在於外資加碼台股及出口商資金回流。

法人分析，台幣升值通常帶動台股走強，但匯損壓力在財報季或台幣回貶時顯現，產業影響分化。對於出口產業而言，面臨匯兌損失、毛利率下滑，股價表現受抑；對於進口與資產類股來說，資金轉向地產與內需型企業，支撐股價上揚。

法人提醒，若台幣長時間大幅升值，恐造成產業外流，對股市形成長期不利影響。而川普關稅政策衝擊美國需求的效應才剛開始發酵，股市回測風險仍高，投資人應審慎因應。

個股方面，大同將於5月27日召開股東常會，董事長王光祥在報告書中指出，公司去年透過不動產收益成功轉虧為盈，未來將聚焦電力設備與新能源，搶占國家能源轉型與電網升級市場。

大同為全台唯一能同時提供電力級變壓器與氣體絕緣開關（GIS）的整合製造商，積極參與台電電網強韌計畫，並受惠於再生能源併網與AI資料中心建置帶來的穩定電力需求，進一步推動設備市場成長。

台幣匯率

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