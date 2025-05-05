匯損吞噬高股息 壽險股成重災區、金控雙雄臉綠
新台幣5日盤中狂飆逾1.3元，突破29元關卡，創2023年初以來新高，壽險業匯損壓力激增，金融股普遍走弱。國泰金（2882）早盤大跌逾8%、富邦金（2881）重挫逾6.5%，三商壽（2867）、新光金（2888）、凱基金（2883）、第一保（2852）、中信金（2891）等股價同步下滑，金融類股指數一度重挫約3%。
隨著金控陸續公布四月獲利，市場擔憂台幣升值與股市動盪可能導致半數以上壽險公司出現單月虧損。金融業者指出，台幣強升下，壽險公司不僅面臨保單解約、質借等現金流壓力，還須承擔匯損風險。市場呼籲央行與金管會應攜手應對，避免金融體系陷入系統性風險。
而富邦金2日公告每股配息4.25元、配股0.25元，總股利4.5元，創歷史新高，現金殖利率約5%。但在新台幣狂升壓力下，早盤股價跌破80元關卡，與國泰金、凱基金等紛紛回測月線，利多扛不住市場擔憂。
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