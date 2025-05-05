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台股開盤漲近100點 台積電開盤956元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日加權指數以20839.04點開出，較上周收盤20787.64點，漲51.4點。圖/本報資料照片
台股今日加權指數以20839.04點開出，較上周收盤20787.64點，漲51.4點。圖/本報資料照片

台股今日加權指數以20839.04點開出，較上周收盤20787.64點，漲51.4點，盤中最高至20885.54點，漲97.9點，櫃買指數以224.07點開出，權值股台積電開956元，上漲6元，鴻海則以149元開出。

上周美股收盤，四大指數齊揚，道瓊指數上漲564.47點，或1.39%，收41317.43點；標普500指數上漲82.53點，或1.47%，收5686.67點；那斯達克綜合指數上漲266.99點，或1.51%，收17977.73點，費城半導體指數收在4397.05點，上漲149.39點，或3.52%。另外，與台股高度相關的輝達（NVIDIA）與台積電ADR（美國存託憑證）分別漲2.59%、漲3.80%。

台股上周大漲914.91點、收在20,787點，周漲幅達4.6%。PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，受中美關稅戰氣氛緩和、科技業補庫存與籌碼沉澱等利多支撐，加權指數反彈近3,000點，試圖收復先前跌勢。不過，成交量明顯萎縮，短線雖可望續彈，仍需留意上檔壓力，建議採分批進場策略，個股表現將優於大盤。

杜欣霈表示，近期應選股不選市，跌深題材股可短打反彈行情，科技股宜聚焦晶圓龍頭大廠的2奈米供應鏈、邊緣運算、記憶體、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等，傳產則是長線趨勢股續抱，包括MAGA（讓美國再度偉大）受惠傳產，如航太、重電、工業自動化、生技、金融等。

另外本周企業將陸續公布4月營收，凱基投顧指出，營收數據的公布，將成為驗證拉貨題材真實性的關鍵指標。若投資人近期布局的持股是基於拉貨題材，但實際營收表現未見成長，則應審慎評估持股部位，留意可能的回檔風險。

台積電 台股

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