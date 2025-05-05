台股開盤上漲51點 台積電勁揚6元

台股5日開盤指數上漲54.1點，開盤指數為20,839.04點。台積電（2330）開盤價956元，上漲6元。

群益投顧表示，大盤指數延續短多趨勢，新台幣趨升有利資金回流，惟須留意升值過快，外銷及持有高美元資產者的潛在匯損風險。族群個股可望輪動表現，參考短期技術面變化順勢換股操作。

操作題材可留意：機器人多頭回魂─馬斯克宣布5月起淡出政府效率部門事務回歸特斯拉經營，釋擴大機器人部門招募訊息並大膽預言，機器人將在五年內技壓最優秀外科醫生，他旗下腦機介面公司Neuralink就因人類執刀不夠精準，動用機器人植入腦機電極，再度喚醒機器人概念股多頭氣勢。

上周五（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,317.43點，上漲564.47點、漲幅1.39%；S&P500指數上漲1.47%；那斯達克指數上漲1.51%；費半指數上漲3.52%。台積電ADR漲3.8%。

受到美國非農就業數據優於預期、以及美中貿易僵局可望解凍的激勵，美股上周五連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。受全球供應過剩疑慮拖累，國際油價重挫，因OPEC+同意再度大幅增產，進一步釋出原油供給。全球指標布蘭特原油周一開盤一度重挫4.6%，跌破每桶58美元，美國西德州原油（WTI）也逼近56美元。

三大法人上周五集中市場合計買超385.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超387.7億元，投信買超8.6億元，自營商（自行買賣）賣超1.6億元，自營商（避險）賣超8.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少515口至10.838口，其中，外資淨空單增加183口至22,913口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,527口至14,983口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在21,600點，月賣權最大OI落在19,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77上升至0.99。VIX指數上升0.49至29.05。外資台指期買權淨金額2.97億元 ; 賣權淨金額0.64億元。整體選擇權籌碼面中性。