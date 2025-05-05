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美股勁揚台股拚續強 投顧：觀察是否高檔震盪

中央社／ 台北5日電
美國新出爐就業報告亮眼。（路透）
美國新出爐就業報告亮眼。（路透）

美股勁揚，台積電ADR漲3.8%，台股2日躍升552.61點，收在20787.64點，投顧分析師指出，大盤指數距離4月2日跳空下跌前的21298點還有一段空方缺口，觀察壓力前是否高檔震盪。

美國新出爐就業報告亮眼，且美中可能展開貿易談判，讓市場情緒改善，美股上週五收盤勁揚；道瓊工業指數終場上漲564.47點，或1.39%；標準普爾500指數上漲82.53點，或1.47%；以科技股為主的那斯達克指數上漲266.99點，或1.51%；費城半導體指數上漲149.396點，或3.52%。

輝達股價上漲2.59%、台積電ADR勁揚3.8%。市場關注台股今天開盤，台積電股價站穩900元關卡後，是否上攻續強，進一步挑戰千元關卡。

台股2日大漲552.61點，收在20787.64點，成交值新台幣3266.57億元。三大法人合計買超385.78億元。其中，自營商賣超10.57億元，投信買超8.62億元，外資及陸資買超387.73億元。

展望本週大盤走勢，投顧分析師指出，台股有機會展開波段行情，但必須留意5月7日牽涉晶片的關稅可能公布在即，加權指數距離4月2日跳空下跌前的21298點還有一段空方缺口，不確定壓力是否能一次克服，都將增添高檔震盪的可能性。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日至23日登場，聚焦智慧運算和機器人等3大主題，隨著英特爾（Intel）前執行長季辛格退休，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰因行程安排缺席，去年人工智慧AI三巨頭同時現身展場較勁的盛況將成為歷史，今年將由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳獨挑大梁，市場也將關注相關概念股走勢。

台積電 台股

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