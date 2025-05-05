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永豐投顧：大盤具衝力慣性 預期能完全封閉跳空缺口

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，本周多方仍有衝力慣性，預期能完全封閉跳空缺口，但目標達成後需要停看聽，一方面為股價降溫，二方面注意總經與政策走向，預估指數區間19,800點~21,500點，高檔不追價。

經過兩周反彈，台股已經回到起跌點的98%價位，基本上已經完成回補缺口，同時也趕上各國市場的表現，倘若未來站上21,000點，雖然市場恢復樂觀，但是僅是技術面的反彈，不應追價。

隨著美元指數弱勢及匯率操縱國議題升溫，上周台幣出現明顯升值，直接看到31元以下價位，一周升值幅度達到5%，成為鄰近國家與貿易對手間的最強勢貨幣。升值固然有利吸引資金流入，但是對於出口商、壽險等公司構成資產減損，必須預為評估。

美國本周將公布密大消費通膨預期與3月的PPI，由於關稅戰是四月初發動，實際通膨可能尚未有變化，但是消費者通膨預期應該會出現反應。以4月公布的密大消費者一年通膨預期已經到6.5%，倘若屆時再往上攀升，勢必阻止FED降息可能，故密切觀察FED態度。

台股 消費 通膨

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