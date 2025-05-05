美台完成關稅首輪磋商 台股走勢法人推演三情境

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

美台完成關稅首輪實體磋商，法人推演台股後續可能出現的三情境，樂觀情境為稅率10%，對台股最具激勵效果，有望挑戰年線22,292點；中性情境為稅率10%至20%，台股可望彈升至21,235點；最悲觀情境為稅率20%以上，台股恐回測低點。

台新投顧分析，以機率高低排列，中性情境機率較高，即美台談判部分條件未滿足，對等關稅降為10%至20%，有利台股反彈至4月7日跳空缺口21,235點，以上周五（2日）收盤20,787點估算，還有約2.1%上漲空間。

樂觀情境機率居中，即美台談判順利，對等關稅降至10%，部分產業豁免，台股將挑戰年線22,292點，但也需價量配合。機率較低的是悲觀情境，也就是談判結果不如預期，對等關稅調整至超過20%，則失望賣壓將大幅出籠，台股將回測低點。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

產業關稅方面，以半導體關稅最受矚目。依據美國半導體關稅國安調查的公眾意見徵詢書，截止日為本周三（7日），市場預期川普將在7日不久後就公布稅率。川普2月19日曾表示，可能對半導體及藥品課徵25%或更高的關稅。不過，川普政策反覆不定，實際稅率、是否有豁免期或豁免條件等都可能變化。

台股上周攻克2萬點之後，漲勢不歇，累計已連五日收紅，但相對多數國家多已回補4月2日後的跳空缺口，還差臨門一腳。永豐投顧認為，台股經過兩周的反彈，加權指數已經回到起跌點之上的98%價位，即將完成回補缺口，趕上各國股市表現。

永豐投顧分析，台股本周仍可望受惠於慣性作用，預期將完全封閉跳空缺口，短期預估指數區間19,800點至21,500點。不過，雖然市場逐步恢復樂觀情緒，但總經與政策面動向仍將影響台股。尤其台股如果站上21,000點以上，更應該視為技術反彈，不應追價。

除關稅政策之外，永豐點出兩大議題值得關注。一是新台幣走勢。新台幣強勢雖然有利於吸引外資流入，但對於出口商及壽險公司等則是匯損，必須預先評估。二是美國聯準會（Fed）將於本周開會，需要觀察密大消費者通貨膨脹預期是否升高，一旦繼續上揚，可能不利Fed後續降息。

台股 新台幣 關稅

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