台股新一波資金行情引爆 大盤蓄勢收復「川普缺口」

新台幣匯率近期出現瘋狗浪走勢，引爆台股新一波資金行情，外資啟動回歸，搭配內資資金持續固盤。投顧法人看好，台積電股價本周有機會挑戰重返千金，帶領台股指數收復本波起跌點4月2日的21,235點（川普缺口），甚至進一步上探季線。

權王台積電今年以來跌幅逾一成，表現落後加權指數。不過，台積電最近在外資回頭大幅買超點火之下，近兩周漲幅勝過大盤，縮小與大盤的差距。台積電（2330）上周共四個交易日大漲6.9%，收在950元，不但勝過大盤的4.6%周漲幅，且領先大盤回到4月2日收盤價942元之上，法人看好權王先漲將帶動大盤跟進回補4月2日缺口。

台積電從低檔發動攻勢，外資是主要買盤。外資今年第1季狂賣台積電逾2,495億元，4月上旬及中旬仍是賣多於買，到4月下旬態度丕變，已連續七日買超，尤其上周五（2日）更大買241.5億元，僅次於1月6日的326.9億元。外資累計近七日共買超台積電782.2億元，持有台積電比率回升到72.39%，仍低於元月平均的73.59%。

法人預期，外資買盤可望持續，除以科技股為主的美股持續反彈以外，新台幣強勢也是助力。美國財報普遍優於預期，加上就業數據意外強勁，美股四大指數2日全都收紅，費城半導體指數更大漲3.5%最優，台積電ADR則漲3.8%，有利帶動台積電現貨價本周重回千元之上。

除外資回流之外，內資也持續扮演撐盤角色。法人指出，國安基金仍在場內，限空令也仍未退場，投信最近也站在買方。尤其多檔台股ETF將於近期募集，聚焦中大型電子股，將成為推升電子股及大盤的重要驅動力。

法人看好台股5月天行情，雖然近期仍要面對半導體關稅議題，但可望受惠於資金及信心回歸行情。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，台股近期有眾多題材加持，包括台北國際電腦展、輝達財報、美國聯準會（Fed）6月降息有望、上市櫃公司4月營收及首季財報可望釋佳音、股東會、520行情等。

就技術面來說，凱基投顧指出，4月大盤月K線收跌460點、跌幅2.2%，下檔力守5年線17,226點，並留下2,929點下影線，顯示4月9日盤中低點17,306點可確認為波段低點，本波行情可望延續到520前後。