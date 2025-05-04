台美談對等關稅 法人推演台股三情境 或可回補這缺口
台美關稅首輪實體磋商於美東時間1日結束，雖結果尚未敲定，法人已經搶先推敲台股三情境。台新投顧推估，對等關稅拍如為中性情境稅率10~20%則台股有望挑戰21,235點，若談判順利進入樂觀情境，稅率僅10%、台股可望挑戰年線；悲觀情境則是稅率20%以上，台股恐回測低點。
台新投顧並推估，三種情境中，以中性情境發生機率最高，樂觀情境的機率為中等，悲觀情境的機率最低。
川普4月2日發布對等關稅政策，衝擊全球投資市場，又於4月9日按下暫停鍵，將與各貿易對手國進行談判協商，期間暫緩對等關稅90天，協商進行期間降至10%。台美關稅首輪實體磋商於美東時間1日結束，由行政院副院長鄭麗君領軍，行政院經貿辦指出，台美雙方在會談期間針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。
台股近日在新台幣匯率急升走勢下，出現新一波資金行情，推升台積電（2330）上周四個交易日大漲6.9%，領先大盤回到4月2日收盤價942元之上，法人看好權王先漲將帶動大盤跟進回補4月2日的川普缺口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言