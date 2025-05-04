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台美談對等關稅 法人推演台股三情境 或可回補這缺口

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
對等關稅談判三情境
對等關稅談判三情境

台美關稅首輪實體磋商於美東時間1日結束，雖結果尚未敲定，法人已經搶先推敲台股三情境。台新投顧推估，對等關稅拍如為中性情境稅率10~20%則台股有望挑戰21,235點，若談判順利進入樂觀情境，稅率僅10%、台股可望挑戰年線；悲觀情境則是稅率20%以上，台股恐回測低點。

台新投顧並推估，三種情境中，以中性情境發生機率最高，樂觀情境的機率為中等，悲觀情境的機率最低。

川普4月2日發布對等關稅政策，衝擊全球投資市場，又於4月9日按下暫停鍵，將與各貿易對手國進行談判協商，期間暫緩對等關稅90天，協商進行期間降至10%。台美關稅首輪實體磋商於美東時間1日結束，由行政院副院長鄭麗君領軍，行政院經貿辦指出，台美雙方在會談期間針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

台股近日在新台幣匯率急升走勢下，出現新一波資金行情，推升台積電（2330）上周四個交易日大漲6.9%，領先大盤回到4月2日收盤價942元之上，法人看好權王先漲將帶動大盤跟進回補4月2日的川普缺口。

台股 關稅

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