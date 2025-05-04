一周盤前股市解析／高股息殖利率股 搶鏡

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（2日）在美中貿易戰出現轉圜跡象、俄烏戰爭可望逐漸平息、美國企業財報正面等利多鼓舞，大漲552點，收在全日最高的20,787點。投顧法人表示，投資人信心逐漸回籠，有利後續表現，焦點股可先留意軍工、網通、高股息殖利率族群。

台新投協理范婉瑜指出，近日美股回穩，市場仍聚焦在川普的關稅政策豁免消息，並等待美國科技股財報，台股暫時進入反彈，指數快速站回20,700點大關。

展望後勢，台股持續等待美國可能釋出的半導體關稅政策相關訊息，美科技股財報也影響著台股，可先留意軍工、網通、高股息殖利率個股。

統一投顧協理陳晏平表示，美國科技巨頭Meta及微軟雙雙繳出亮眼財報，雖美國上季國內生產毛額（GDP）陷入萎縮、就業市場降溫，但6月降息的機率也相對提高。

目前外資期貨空單部位減少，籌碼面、技術面對多方有利，加上上市櫃公司5月股東會旺季開始，指數有望回補川普缺口21,300點；但蘋果、亞馬遜盤後公布財測保守，壓抑指數上漲動能，操作建議選股不選市，以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台股 美國 財報

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